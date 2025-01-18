獲資助研AI英語評估及學習系統　科大稱將免費予中學生使用

香港科技大學今日(18日)表示，獲優質教育基金撥款逾3,000萬港元資助，將開發針對中學生而設的人工智能(AI)英語評估及學習系統。該系統將評估學生的英語表現，並提出針對性建議，亦會用VR技術(虛擬實境技術)讓學生實踐所學。科大指，此系統將免費開放予中學生使用，幫助不同背景和能力的中學生學習英語，促進教育公平。

將研發的「全球英語人工智能輔助虛擬實境學習系統」會結合人工智能和虛擬實境等科技，融合環球英語教育課程。科大跨學科學院院長屈華民稱，人工智能系統將評估學生在特定情景下的英語表現，提供個人化的回饋，令他們能夠按照自己的進度逐步提升英語交流能力；系統另採用的虛擬實境技術，學生仿佛置身於真實場景中，透過體驗式學習提升他們在公開演講中的自信心。

該項目的首個階段將於本學年展開，並在參與中學進行試點測試，提供模擬香港中學文憑試(DSE)的英語練習場景及相關課程。未來，項目將逐步拓展至其他常見的英語應用情景，例如大型英語考試，以及求學和求職面試，幫助學生在各種場合運用英語。

科大在資助下將承擔包括人工智能使用成本在內的所有開支，並將該應用程式免費提供給全港中學生使用，確保他們在應考2025年文憑試英語科考試前，獲得平等的學習資源。