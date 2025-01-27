27%受訪者不知太空油禍害　記憶力變差失去知覺　過來人勸戒

俗稱「太空油」的毒品依托咪酯，近年開始在香港流行。東華三院越峰成長中心今日（27日）發布一項「太空油毒品」認知問卷調查結果，發現27.3%受訪者不知道「太空油」的禍害。該中心同時在526個跟進中個案，其中66人有吸食「太空油」，年齡最小的受害者僅12歲。曾為吸食者的15歲阿成(化名)指，太空油容易上癮，最高峰時曾每天都吸食，特別在聚會或壓力大的時候。他又指吸食太空油後情緒愈發暴躁、記憶力變差，甚至失去知覺長達6小時並需送往醫院。

該中心去年9月至12月期間，透過網上隨機邀請市民及向接受中心服務的中學派發問卷，共收集了1,621份回應。調查結果顯示，不少受訪者對吸食太空油的風險認知不足，有27.3%受訪者認為使用太空油不會引起任何反應或不知道它對身體的影響。有27.9%的受訪者知道其含有麻醉藥成份「依托咪酯」；45%誤以為太空油毒品含有尼古丁；27%則認為其含有合成大麻素。至於吸食主要原因26%好奇心、21%朋輩影響，以及16%紓緩情緒。

東華三院服務主任(專門輔導服務)陳潔華表示，目前處理中的526宗個案，其中66人有吸食「太空油」的習慣，佔中心個案總數的12.5%；其中有36宗個案因吸食「太空油」而接受戒毒輔導服務，其餘30宗則是現有的中心個案，他們既吸食「太空油」；同時亦有使用其他毒品。

中心亦發現，有62%的吸食者是在去年開始接觸「太空油」，而當中30%的個案已經吸食超過6個月。在年齡分布方面，約54%吸食者年齡在18歲以下，最小的吸食者年齡僅為12歲。而在跟進中的「太空油」個案，有56%是經其他團體及學校轉介而接受相關支援；24%是透過外展社工接觸，只有2成個案是主動尋求戒毒服務。

15歲的阿成去年6月開始曾吸食太空油毒品。他指初食太空油是因為朋友稱吸食太空油毒品有興奮的感覺，可以減壓，「呢個感覺係維持咗5至10分鐘左右，我試咗兩次之後，鍾意短暫好high(興奮)感覺，所以我之後一直食」，阿成隨後對太空油上癮，最高峰時每日都吸食。

阿成吸食了3個月，感到情緒愈來愈暴躁，記憶力亦有變差，試過有一次吸食完太空油毒品後，「 昏迷咗同斷咗片」，家人送他入醫院，他形容當刻「斷片」感覺，「唔知道發生咩事，突然間可能就地瞓喺一邊，自己喺邊同附近有咩人，自己都唔知道」。

他指經歷此事後，明白「太空油」會傷害身體，經常感到集中力不足、口渴等，亦會傷害身邊的人，遂決定戒毒，之後接觸到中心，「佢哋有安排社工同我單對單輔導，係我有需要嘅情況下搵佢哋戒毒，例如踢足球」。他呼籲大眾切勿接觸「太空油」，明白很多年輕人貪新鮮和好奇，但直言「(太空油)唔係想像中咁chill(放鬆) ，試完之後無呢個效果，所以好後悔接觸」。

東華三院越峰成長中心表示，社會需要加強預防教育，特別是在社交平台上提高年輕人對太空油毒品禍害的認識，同時糾正他們對太空油毒品的謬誤。家庭、學校和社會亦應加強關注年輕人的精神健康，並適時提供支援，及早協助子女正面處理壓力。」

中心又稱，由於「太空油毒品」通常以電子煙器具吸食，隱藏性高，建議加強老師、家長以至公眾對吸食「太空油毒品」的辨識技巧，加倍留意青少年有否吸食「太空油毒品」。當學生及子女出現身上藏有電子煙、電子煙彈，以及子女肌肉抽搐、步履不穩等，應提高警覺。