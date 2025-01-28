東方日報A1：大仙賜籤　浮華剩殘夢　翻身須變通

甲辰龍年香港面對巨企撤資及結業潮不斷，經濟一落千丈，政府陷入千億財赤。乙巳蛇年將至，東方傳媒機構派出《東呼即應》團隊按傳統擇吉日赴黃大仙祠為本港求籤，仙師賜予蛇年港運一支中平籤「文君賣酒」，反映香港輝煌的時光已逝，只能埋頭苦幹為兩餐，寄語港人要靈活變通。仙師更為來年港府施政連續兩年賜予下下籤，顯示港人不開心，無時間理會政事，但官民矛盾仍存在，亦點明官員面對批評毋須事事反駁，做好本分更能得民心。仙師又借籤論法治，說法律條文仍有空間改善，但自我改進千辛萬苦，非一年半載能完成。

仙師今年對本港整體運程所賜的第48籤「文君賣酒」為中平籤，籤詩「繡閣聽琴自起思，改粧寅夜最歡時，可憐沽酒臨邛市，才子佳人兩下廚」。參考由管理黃大仙祠的嗇色園委託出版的《黃大仙靈籤正解》，此籤古人是西漢時的卓文君，其父親卓王孫是當時的富戶。卓文君喜歡彈琴，思想開放，丈夫死後不久，便遇上才子司馬相如，兩人一見鍾情，並即夜私奔結成夫妻。兩人其後返回故鄉開設酒舖，司馬相如下廚、卓文君當爐賣酒，成為一時佳話。

玄學家吳奇雲拆解籤詩時提到，卓文君的父母原本對她諸多掣肘，令她抵受不着「跟人走」。生於富貴之家的文君亦轉到酒館賣酒，意象指要變窮，辛勞地賣酒，揭示本港今年會再辛苦點，沒有昔日那樣好景，不能再做富貴人家的大小姐、「等運到」及毋須擔憂很多事情。相反港人要「落手落腳」做事，要想方法「賣新嘢」及靈活變通，亦不能意想天開，要「踏實啲」，幸好辛苦過後仍能得小財。

吳又指文君開酒館而非酒樓，亦揭示在現時結業潮下，小店「仲有得做」，而卓文君雖賣酒維生，但自得其樂，相信大仙寄語港人樂觀面對艱難的環境，「既然環境變不到，我們便要在心態上變得開心點」。

港運與政府施政息息相關，仙師則連續兩年賜下下籤，今年是第40籤的「伯牙碎琴」。籤詩「人世知音能有幾，碎琴都為子期亡，墳前灑盡千行淚，隔別陰陽各一方」。典故出自春秋時代，伯牙擅長彈琴；鍾子期善於聽琴聲，是伯牙的知音人。不過，鍾子期早逝，令伯牙悲痛不已，並把心愛的琴摔碎，在墳前哭說「世上只有子期才領會我的琴意，子期死了，陰陽相隔，天各一方，彈琴還有甚麼意思呢？」並從此不再彈琴。

吳奇雲指出，此籤重中在於官民關係看似正常，但實質隔膜、矛盾重重，港人本身生活環境不佳，普遍不開心，根本無暇理會時事，雙方好像沒有知音人一樣，即使政府宣布好政策，市民普遍冷對待或「聽不入耳」。他又說仙師點出「無為而治」或許是最佳的施政方法，政府面對批評時亦毋須事事反駁，多低調做實事時，市民反而會感覺到。

另外，仙師對法治賜下第35籤中吉籤「唐僧取經」。籤詩「天將降任此其人，筋骨先勞苦彼身，莫謂景佳來可易，貧窮富貴有前因」。古人唐三藏親自遠赴天竺取西經，嘗盡一切劫難艱辛才成功。

吳奇雲解籤時指，相傳唐三藏取西經前，唐代佛教有不同宗派，各派意見紛飛。唐三藏一求佛法真理才去取經，意指現在香港法律未必全是真理，即是有不足之處，需要參考其他地方的律例改善，但進度比過往緩慢，需慢慢梳理經驗，亦吃力不討好，因此今年內沒大變化。

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