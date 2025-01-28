六旬婦稱聞聲叫她毀橫額　求情指有精神科紀錄　今判3星期醫院令

荃灣沙咀道及楊屋道一帶，去年10月有多幅屬民政署及政黨的橫額及海報遭人破壞，一名64歲退休婦人疑涉案被捕。她早前承認6項刑事損壞罪，辯方求情指被告有精神科紀錄，案發時因聽到聲音叫她破壞才犯案，案件押後至今日（28日）在西九龍裁判法院判刑。辯方沒有補充陳詞，裁判官接納報告建議，就所有控罪判她接受3星期醫院令。

64歲女被告林可恩，已經退休。她原被控一項管有適合作非法用途的工具罪及8項刑事損壞罪，控方之後撤銷其中3罪，被告承認餘下6項刑事損壞罪。控罪指被告於2024年10月3日，在荃灣多處，包括楊屋道近爵悅庭的行人天橋、楊屋道街市入口、沙咀道遊樂場、荃灣天主教小學、荃灣官立中學以及關門口街熊貓酒店外，在沒有合法理由的情況下，以剪刀破壞共50幅屬於民政署、工聯會及民建聯的橫額及一張海報。

辯方早前求情指，被告自2002年起有精神科紀錄，案發時她不斷聽到聲音「叫佢劃啲橫額」，她抵受不住聲音而犯案，無迹象顯示案件涉及政治。辯方又稱被告已接受一段日子的治療，且情況穩定，望可讓被告在農曆新年前獲釋，與兒子吃團年飯。裁判官決定先提取被告的精神科報告。至今日判刑時，辯方沒有補充陳詞。裁判官考慮到所有因素，接納報告建議，就全部控罪判她接受3星期醫院令。

案件編號：WKCC 4395/2024