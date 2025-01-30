科技文藝機遇增　演唱會可多舉行

2025年是九運踏入第二年，有玄學家認為九紫離火格局影響更加深入，科技業更見興旺，特別是研發能力方面，能進一步善用各項優勢，將到達轉折點，步入快速增長期。亦有玄學家指，文化、藝術、慶典有關的行業會興旺，建議香港可多舉辦演唱會。

玄學家七仙羽表示，屬火的行業或生意在九運較興旺，尤其科技、人工智能、電子設備、娛樂、玄學、運輸、旅遊，或虛擬資產等；而健康產品、汽車等亦受惠。不過，雖然餐飲業都屬火，但她指近年香港有移民潮及北上消費熱潮，在營運方面亦較受租金、人力資源等因素影響，會有汰弱留強的情況，業界要推出新款菜式應對。

另一玄學家李丞責就指，文明之始，火因着雷而生，雷和火有互利條件，而易經中的解釋，此與文化、藝術、慶典有關，現今社會的慶典，一般會包含燈光、煙花、飲食、匯演等相關項目，從而帶出美好的景象。今年啟德體育園開幕，李指香港舉辦多些演唱會更興旺，加上東九龍的位置明年東位是桃花位，故東面旺桃花。

李丞責又稱，預料本年會因積極推動的文化活動、慶典等而吸引不少外地而來之年輕觀眾踴躍參與，有助提升本年香港旅遊業的表現，而以充滿懷舊情懷的展覽、演唱等項目亦會受到長輩們的歡迎、深度遊的趨勢將更見成熟，業界宜把握當中之商機。