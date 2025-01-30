院舍流感爆發升2倍　四日內錄4宗兒童重症個案

流感高峰持續，外出拜年要提高警覺！衞生署衞生防護中心今日（30日）公布最新本地流感及新冠情況。防護中心上周錄得28宗學校或院舍流感爆發個案，其中安老院舍、殘疾人士院舍爆發個案升幅達2倍及3倍。截至昨日（29日），本周已經有4宗兒童流感重症。而成人重症方面，上周就錄得65宗，其中有46名患者不幸離世。

數據顯示，流感活躍程度持續上升，上周私家醫生診所呈報的流感樣病例，每千名病人有46.7宗，高於前一周43.8宗。而防護中心實驗室收集10,554個樣本中，有1,113個證實有甲型或乙型流感病毒，佔比達10.55%，超過基線水平（4.94%）1倍。確診樣本中，有88%屬甲型H1流感、9%為甲型H3流感。

防護中心上周錄得28宗學校或院舍流感爆發個案，共有130人受影響，其中安老院舍、殘疾人士院舍的爆發個案，分別由6宗及2宗，升至12宗及6宗，升幅達1至2倍。嚴重個案方面，上周有65宗成人流感重症個案，其中有46名患者死亡，而本周日及周一就已經有14宗重症，當中10人已歿，多數患者感染甲型H1流感。根據中心所得的臨床資料，成人死亡個案中，約81%患者本身有慢性病。

兒童方面，上周至昨日就有7宗兒童流感重症個案，沒有患者死亡，年齡介乎10個月至14歲，多數感染甲型H1流感，其中兩名兒童有打疫苗。患者出現的併發症包括腦病變、敗血症、腦炎、嚴重肺炎等。