工會請願反對削2元乘車優惠　倡港府代低收入僱員供強積金

新一份財政預算案將於下月26日公布，有工會今日（30日）到政總外請願，促優化強積金制度、不要削減長者兩元乘車優惠、調整長生津申請入息要求，以及支援青年置業上樓。工會稱下周一將與財金官員會面，就《財政預算案》提出建議。

工會多名立法會議員在政總外舉起「長者乘客優惠對象不變，引入落車拍卡解決長車短搭」、「助青年置業成家」等標語，並就即將公布的財政預算案提出一系列建議。今年5月1日起取消強積金「對沖」。工會指強積金計劃至今已超過20年，期望當局為低收入的僱員及自僱人士代供強積金、調整供款入息上下限及增設「保證回報高於通脹」產品。

在龐大財赤下，社會上有聲音認為應該調整長者兩蚊乘車優惠。工會指長者乘車優惠對社會有多重正面價值：可以鼓勵長者出行增加社交；有利釋放長者勞動力；及中產長者為數不多的免審查福利。工會希望政府不要削減長者福利，而是以更精準的方式控制支出，例如針對「長車短搭」，要求巴士公司實施分段收費，在巴士落車處加裝拍卡機，並要求長者下車時必須拍卡才可以享受乘車優惠。

香港工務工程成本高企，立法會成立了「研究工務工程效益成本管理小組委員會」，負責督促政府減低工程成本。工會建議調低現時要求工務工程撥款超過5,000萬港元須交立法會財委會單獨審議批准的門檻，下調至3,000萬港元，以加強監察力度；研究更多採用國家標準；以及研究使用中央或直接採購模式採購物料等。

此外置業是不少青年結婚育兒的前提條件，工會期望當局推出更多政策支援青年置業上樓；例如推出「青年未來置業儲蓄計劃」計劃，參加計劃青年每月供款購買政府債券，到期時提取本金和利息轉為「首期」，並獲得選樓權。該計劃以專項專供保証房屋供應，並有明確清晰的儲蓄計劃及可以預見的上樓時間，有助鼓勵青年上進，主動儲蓄，組織家庭。