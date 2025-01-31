當局指公營醫療費用檢討進入最後階段　冀今年上半年落實

當局去年公布將強化公營醫療服務，包括檢討收費架構及水平、制訂遺傳及罕見病目錄、優化專科門診分流、提升白內障手術量等。衞生官員今日(2025年1月31日)接受表示，討工作已進入最後階段，部分執行細節正在釐清，最終調整方案很快就會公布，並諮詢所有持分者意見，新安排冀今年上半年落實。

該官員指出，今次綜合性調整會「有加有減」，除了要顧及市民承受能力，亦要考慮醫療成本和資源運用的問題，在人口老化和科技進步下，大眾會對公營醫療服務有一定訴求，期望調整收費後，資源分配會更精準，拯救更多危重病人。

對於浪費或濫用藥物問題，該官員指醫療服務和藥物，均並非愈多着數或愈多愈抵，而且藥物有副作用，各類檢查亦有風險，過量會對健康構成威脅，冀透過調整收費，引導市民善用資源。

流感季節仍未過，政府早前公開沒有參與「疫苗資助學校外展計劃」的名單，引起部分校長不滿，質疑會造成負面標籤，該官員稱，有關措施是有必要的，公布這個消息不應視為負面，學校應該已深思熟慮，而公布名單後，大部分原本沒參與計劃的學校，現時都已參加，指壓力不是源於政府一方，壓力是來自病毒。他又稱，對半歲至2歲幼童及中學生的流感疫苗接種率仍不滿意，不論家長是否基於醫學理由拒絕安排子女打針，政府和醫學界都責無旁貸，要提供正確資訊，令全社會都支持疫苗接種計劃。