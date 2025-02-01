去年接2000宗投訴　20多宗涉導遊　旅監局：設獨立上訴機制

旅遊業監管局去年接獲逾2,000宗投訴，主要涉及機票、酒店安排不當等，而投訴導遊的則佔20多宗，其中有導遊指責團客沒購物。旅監局行政總裁方安妮指該導遊已被釘牌，而其他投訴只屬輕微違規。她認為導遊帶團時要當客人是家人，便能改善服務態度，重申會嚴懲影響業界聲譽的行為。

深圳居民赴港一簽多行重啟下的新春長假期，大眾在各個旅遊旺區都見到內地旅客身影，除了個人遊(自由行)旅客，部分亦跟旅行團來港。旅監局披露，去年有6.5萬個內地團入境，接待約210萬名內地客。

旅監局行政總裁方安妮在電視節目上表示，隨着旅遊業逐漸復甦，去年接獲2,000多宗投訴，主要是投訴旅行代理商的機票、酒店安排不當等，較2023年多10多宗。而涉及導遊的投訴則佔20多宗，其中有一名導遊因指責團客沒購物而被釘牌，而若被釘牌人士再申請牌照時表現出悔意等，旅監局會再作考慮其申請。

不過，並非所有投訴都會成立，方安妮指個別投訴人或認為是誤會，最後撤銷投訴，而採取行動處分罰的只是少數個案，亦是輕微違規。方重申，導遊和領隊制度設立獨立上訴機制，處理針對旅監局的裁決而提出的上訴，形容機制非常完善、透明。不過，她強調局方會嚴懲影響業界聲譽的行為。

方安妮提到，理解導遊及領隊一團帶領30至40個團客是辛苦的，尤其有些旅客喜歡過馬路不守秩序、規矩。她認為帶團時，導遊及領隊除應有的基本功外，也要有良好的待客之道，以客人的安全、開心快樂作工作的大前提，將每一個客人當成家人對待，想像家人會期望導遊提供怎樣的服務呢。

她又指，暫時未發現有人以假學歷報讀導遊領隊培訓課程，未來亦會與院校合作培訓懂外語等人才入行，目標令業界就業人數於4年後達到21萬人。