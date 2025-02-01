博主雪山飛滑翔傘失聯　家屬懸賞百萬人民幣尋人

內地一名極限運動男博主上周四（1月23日）在位於哈巴雪山區域的雲南省香格里拉市虎跳峽鎮海巴洛雙湖營地飛滑翔傘期間，遇上高山亂流，失聯超過一周，至今仍無音信。其女友王女士周四（1月30日）表示，由於搜救範圍大且海拔高，加上突降大雪，救援隊已全部下撤，搜救工作目前幾乎陷入停滯，僅剩10多名親友仍在繼續。

網名為「超級流浪師」的李志上周四失聯後，王女當時指他身體素質很強，相信只是被困，肯定仍有生存救援希望。她指，為判斷滑翔傘最後落點區域，已在排查哈巴村附近監控，亦在網上有償尋求能前往哈巴村，且有穿越機和無人機操作經驗的飛手，希望能對可能區域展開飛行拍攝排查。

有日前參與搜救李志的戶外俱樂部成員表示，李志起飛地點虎跳峽鎮位於哈巴山西坡，不處於封山區域內，但根據最後拍攝到李志的影像片段推斷，不排除其最終落於哈巴山東坡封山區域內的可能性。他又指，事發後官方救援隊出動無人機和直升機等，在李志起飛地點大規模搜救仍一無所獲。他認為李志飛行軌迹不明，需搜尋區域已超出當地救援力量與救援資源能在短期內覆蓋的範圍，呼籲有能力調動資源的網友協助救援。

李志家人周三（1月29日）發布尋人啟事，表示願給予100萬元人民幣（約108萬港元），作為助他們成功尋回兒子的酬謝費。