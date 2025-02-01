港人領隊上海遇車禍身亡　美麗華旅遊稱協助家屬特快領回郷證

美麗華旅遊一個旅行團昨午（1月31日）在上海遭遇交通意外，一名港人領隊身亡。美麗華旅遊表示，已尋求中旅社協助，安排為家屬特快更換已過期的回鄉證；家屬現正等候上海當局認領遺體安排的通知，暫未定出發日期。

事發在昨午2時20分左右，一輛載有美麗華旅遊領隊及團員的旅遊巴，前往上海浦東機場途中，在機場附近高速公路上轉彎時，疑司機因雨天路滑操作失當，令旅遊巴撞向道路護欄，致一名男領隊跌出車外死亡，其餘16名團友按原定行程昨晚陸續返抵香港。

美麗華旅遊總經理李振庭昨晚在香港機場見傳媒時指，意外發生後已即時聯絡領隊的家屬、旅監局及上海有關單位，會派員協助領隊家屬到上海善後。被問到領隊當時是否站在車內，李振庭表示，不能揣測意外發生原因及經過，須等待上海政府的官方報告。據他所知，旅遊巴司機未有被拘捕。

昨晚11時許，約有11名回港團員報稱不適，需前往北大嶼山醫院接受治療。據悉，其後一名女子和一名小孩由旅行社職員陪同下，截乘一輛的士離去。有團友憶述事發時指出，身亡的香港領隊不是拋出車外，而是掛在車輛窗邊，同時形容在事發時，旅巴上的團友「個個嗌晒，個個都好驚」。

香港旅遊業僱員總會理事長林志挺表示，死者年約50至60歲，是一位自由身領隊，會接受不同旅行社的帶團工作，曾登記做工會會員，工會有為會員購買20萬港元平安保險，若核實會籍仍有效，會協助索償。