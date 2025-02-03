開支10年間翻倍　醫管局績效惹不滿

政府為減赤而如何削減各項開支惹起社會關注。早前有團體指本港醫療開支10年間翻倍至1,000億元，但醫管局工作不理想惹外界不滿，建議政府應全面審視情況，而當局日前亦打開口牌，指教資會未來3年會對8所大學的撥款作調整，但增加非本地學生學費需考慮吸引力。

政府在2022/2023年度《本地醫療衞生總開支帳目》，該年度醫療衞生總開支約2,841億元，按年增長15.6%，佔本地生產總值約10%。同期醫療衞生經常開支約2,601億元，按年增長約12%。香港專業及資深行政人員協會早前就政府財政方針提交建議書，指醫療開支在10年間翻倍至1,000億元，人手亦增約50%，惟醫管局工作成效未如理想，惹外界不滿，建議政府應全面審視情況。

在公營醫療費用方面，政府日前接受電台節目訪問表示，期望今年上半年落實新安排，又強調「有加有減」、更有效運用資源。數年前政府曾將急症室收費由100元加至180元，目前部分第4、5類病人中因附近無夜診，才到急症室求診。該人員擔心有市民「唔睇醫生，去藥房買藥就算」，導致病情惡化。

在教育方面，教育局局長蔡若蓮日前在電台節目中指出，教資會未來3年對8所大學的撥款將有所調整。她稱「8大」一直以來財務穩健，有其他收入，而當局亦有給予足夠時間供院校消化並及早作出規劃，不擔心會影響院校運作及競爭力。

對於有指應逐步增加非本地學生學費至收回成本，蔡若蓮認為需要平衡對人才的吸引力，大幅度調整難以吸引優秀學生來港。她說院校不是要賺非本地生的錢，原則是不會用公帑補貼非本地生。