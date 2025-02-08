金記冰室逾70員工冇糧出　480名員工遭拖欠強積金　勞工處介入

經濟寒冬重創香港飲食業，本港連鎖茶餐廳、分店數目一度超過25間的「金記冰室」，繼去年起多次關閉分店，又捲入拖欠員工薪金的風波後，近期疑似以新品牌經營舊舖，並邀原員工轉簽新公司，但數十名員工卻在簽訂新合約後驚悉公司「冇糧出」，且有人已陷「舊糧未清、新糧又拖」的泥淖。超過70名員工昨午在工會協助下向勞工處求助，大部分員工月薪約2萬港元，各人追討薪金總額約涉100萬左右，另有年資及假期補償等權益。勞工處表示正跟進事件，已敦促僱主須按《僱傭條例》妥善處理僱員的權益事宜。

積金局則證實，「金記冰室」母公司金記餐飲有限公司拖欠480名員工去年最少兩個月的強積金供款，涉款逾百萬元，該局早前已入稟法庭代為民事申索。

昨午3時左右，數十名員工來到位於啟德工貿署大樓的勞工處辦事處求助，有員工向本報表示極之徬徨，感覺被資方「當足球咁踢」。有員工更怒斥資方「好賴皮」：「我們好慘！(資方)走晒數，上法庭前話冇錢，依家又開新公司，要我們重新入職！兩個月被炒兩次，剛過完年呀」。

協助員工的工聯會飲食業職工總會郭宏興表示，「金記冰室」聲稱，今年1月1日開始，公司由另一公司接手，名為君記的公司與員工簽新合約，「班員工做咗一個月」，然而，1月31日，員工收到君記公司的通知，指「會終止僱員合約關係，無錢畀」。郭強調，相關公司已經不是第一次出現上述情況，形容有關手法「實在惡劣」。郭指出，無論金記冰室背後如何商業操作都好，「其實工人出糧係優先第一」。昨日向勞工處求助的員工超過70人，郭說：「員工一路被拖欠薪金，佢哋一早落案追緊舊金記，包括欠薪、遺散費相關款項」。

郭續說，涉事餐飲集團仍有分店在營業中，不排除有關方面會以第三間公司跟員工簽另一份新合約，「咁月底(2月28日)的時候，又話同他們終止(合約)」，導致他們每個月都要到勞工處求助。我真是好擔心！」被問到員工追薪及工會協助下，資方是否有人問責?郭稱「無人出來負責，亦無人認數」。他坦言，部份員工舊糧未清、新糧又被拖，一是仍對公司有期望，二是現時經濟差，「好多員工畀多次機會佢(公司)」工會無法叫他們「唔好開工，唔現實」。

昨日員工求助後，他引述勞工處表示，初步會找「金記冰室」的董事，嘗試舉行調停會議，若「金記冰室」真是沒有能力去償還的話，就需要簽署一個僱主無力償還書，讓員工早點申請破欠基金，由於「金記冰室」原有老闆沒有出現，「員工全部等緊上庭」。

強積金管理局則指，金記餐飲早前拖欠繳交2024年10及11月份的強積金供款及附加費，涉及約480名員工，包括自2024年10月至今向積金局投訴的42名員工，總欠款金額約共$166萬元。在積金局跟進後，金記餐飲仍欠款$118萬元，積金局已於較早前分別入稟區域法院向金記餐飲作出民事申索。而區域法院在2025年1月15日就拖欠2024年10月份的欠款及附加費的申索作出判決，命令金記餐飲須支付欠款及附加費，合共約$45萬。根據資料，由於金記餐飲未如判決書上的日期(即2月6日)前繳交欠款，積金局會展開其他相應執法行動追討有關欠款。

翻查金記餐飲的官網，金記冰室自去年3月起便由21間分店縮減至現今的10間，其中新界更是全軍覆沒。郭宏興指，金記冰室有分店長期欠租，「已經畀人封咗鋪」，又估計相關公司網頁沒人更新，「寫字樓都唔知解散或者都消聲匿跡咗」。