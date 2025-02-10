調查指禁加味煙水煙或轉投內地酒吧　關注組憂誤傷本港夜經濟

港府為控煙提出禁止加味煙及加味水煙，有團體進行調查，訪問酒吧業界顧客，結果顯示80%受訪者稱若政府落實推行禁止加味煙或加味水煙，會影響消費意欲，甚至減少在本港酒吧消費，部分稱或會考慮北上到內地酒吧。香港持牌酒吧會所聯會指出，內地及鄰近地區都沒有推行類似全禁止加味煙及水煙措施，香港的控煙措施應靠近鄰近地區及主要旅客來源地的做法，並指「太極端控煙只會誤傷已經奄奄一息的香港夜經濟」。

長遠煙草政策關注組訪問了514名酒吧顧客，調查顯示75%受訪者曾於光顧酒吧時使用兩種或以上煙草產品。關注組召集人盧啟律指，若政府同時推行禁止加味煙及加味水煙措施，可以預期對香港酒吧業、零售業都會帶來沉重打擊，又提及關注組早阱的調查指，會因禁止香煙口味選擇而「考慮戒煙」的受訪者僅佔極少數，反之「考慮轉投黑市」的受訪者佔大多數，呼籲政府適度控煙，同時保留加味煙及水煙選擇予成年煙民。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁則指，吸煙習慣的酒吧顧客有一定消費力，且多數是聯群結隊，若果因過份極端的控煙措施而意興闌珊，放棄在本地酒吧消費，對酒吧飲食業會造成很大打擊，亦會影響香港國際形象，促請政府平衡社會各界利益，適度調整控煙政策，暫緩推出禁止加味煙、另類吸煙產品等太極端的控煙措施。