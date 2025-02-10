名媛分屍案涉助死者前夫潛逃　兩被告今日受審

名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家殺害分屍案，6人先後被拘捕及起訴，其中鄺姓前夫、前家翁及前大伯3人被控一項謀殺罪，前家姑被控以妨礙司法公正罪。其餘兩人則涉嫌協助鄺港智逃走，被控串謀妨害司法公正罪。該兩名涉協助鄺港智逃走的被告之案件，今日(10日)在九龍城裁判法院開審，預計需時3天。

兩名被告林舜(41歲，遊艇公司職員)及潘巧賢(29歲，女，無業)同被控於2023年2月24日至25日之間(包括首尾兩日)，在香港，預期針對一名稱為「Alex」的男子可能有相關的法律程序進行或由執法機構進行而可能引致相關的法律程序的調查，一同串謀和與一名稱為「Ivy」的女子串謀作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為妨礙司法公正，即協助該「Alex」緊急地及秘密地經由非入境事務處管理的出入境管制站離開香港。

負責調查蔡天鳳失蹤案的姓梁警員供稱，蔡天鳳的殘肢被發現後，蔡的前夫鄺港智等人先後被捕。警員從鄺港智的手機中，發現一名女子傳送的語音信息，該女子提及，最穩妥做法在香港上船去「船P」，再另找一艘船從澳門出發，在海中心轉船接應。女聲續說「驚累到另一邊」、「安排緊㗎啦」、「我真係好擔心你囉」、「可唔可以好好同我傾下」。另有女聲在群組中問，「係咪可以即刻出發，如果係去邊度搵你」、「搵到間3萬蚊」。承認事實指，被告林舜警誡下稱「唔關我事」，謂朋友介紹生意，「最後都冇租到船俾嗰個人」。

本案牽涉另外4名被告。其中蔡天鳳前大伯鄺港傑(31歲，司機)、前家翁鄺球(65歲，退休人士)及前夫鄺港智(28歲，無業)。3人被控於2023年2月21日，在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺女子蔡天鳳；及於同年2月21日至2月23日，在大埔汀角路龍尾村阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。3人的案件會在高院審理。至於蔡天鳳前家姑李瑞香(63歲，退休人士)，則面對一項妨礙司法公正罪，案件已轉往區院審理。她擬不認罪，排期6月2日開審。

案件編號：KCCC 1111/2024