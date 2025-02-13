華疑走私西方零部件　助俄生產無人機用於烏戰場

愛沙尼亞對外情報部門周三（12日）發布年度國家安全報告，指中國正協助俄羅斯生產軍用無人機，成為俄軍獲取西方關鍵零部件的走私中心，目前約80%運抵俄羅斯的此類零部件來自中國。

英媒引述該報告指，中國是俄羅斯進口高科技和軍民兩用商品的主要樞紐，以逃避西方制裁，在烏克蘭戰場上發現的俄羅斯武器中，約60%外國零部件來自中國。報告指出，俄羅斯國內沒有無人機零部件的替代品，因此主要來自西方，中國政府通過私人公司，促進雙邊合作和秘密轉讓軍民兩用物品，西方公司在華辦事處可能參與其中。此情況恐減少俄羅斯對西方零部件的依賴，削弱西方相關影響力。

報告又指，俄羅斯正大力投資擴大其無人機生產，包括在國內生產一款先進的伊朗自殺式無人機。俄軍有望從2022年秋季的60至70萬人增加到150萬人，並將新部隊派往烏克蘭以獲取作戰經驗。愛沙尼亞對外情報局局長羅辛指，這些部隊戰後將部署在與北約國家的邊境沿線，北約應加強在相關成員國的存在；又指中國的利益在於防止俄羅斯輸掉俄烏戰事，俄總統普京亦沒放棄其「帝國野心」。