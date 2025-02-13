覆核醫委會宣傳守則不果　梁家騮上訴遭駁回

前立法會醫學界議員梁家騮，於2016年在宣傳材料刊登癌症篩檢服務的優惠收費計劃，被指屬受違反專業守則所限制的兜攬生意行為。醫務委員會決定就事件進行紀律研訊。梁家騮於2020年入稟高院申請司法覆核，指有關守則應只是針對不實資訊及作出懲處，不應將他的宣傳包括在內，但遭駁回申請。梁不服裁決並向上訴庭提出上訴，上訴庭今日(13日)頒下判詞，駁回梁的上訴，並指醫委會守則列明不容許醫生宣傳優惠，故維持原判，梁亦須支付訟費。

上訴人是梁家騮，答辯人香港醫務委員會。上訴人持股並出任董事的醫療中心，在2016年刊登印刷及網上廣告，宣傳「早期胃癌及腸癌篩檢優惠計劃」，內容提及有限量折扣優惠。上訴人指醫委會錯誤裁定廣告為宣傳策略，違反醫生專業守則不得「以招徠病人或兜攬生意為目的」的條文。

上訴庭於判詞指，涉事廣告有標明折扣後價錢，醫委會有權認定廣告旨在招徠病人，等同於商店的季節性減價優惠。而且對公眾而言，公眾知悉支付折扣費用而非正常費用並無重大公眾利益。上訴庭認為此宗提供優惠方式屬被禁止的廣告形式，醫委會並沒有誤解守則，亦沒有達致錯誤結論，故決定駁回上訴並維持原判。

案件編號：CACV 63/2023