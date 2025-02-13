港島東西醫院聯網擬明年合併　另配合北都將增設新界北聯網

立法會衞生事務委員會將於明日(14日)討論醫院管理局聯網規劃。據衞生當局提交的文件顯示，按最新人口推算，港島東及港島西聯網服務地區的人口將在未來減少至約100萬，當局計劃將兩個聯網合併為一個聯網。重整期間，該聯網內的急症或重症醫院將繼續提供服務，初步預計需時1年多，料明年完成。此外，因應北都發展及未來新界人口增長，當局將於適當時候增設「新界北聯網」，並調整新界東及新界西聯網的服務範圍。

根據未來全港規劃更新的人口分布及結構，以及醫療服務需求推算等數據，醫管局預計2031年港島區整體人口將較2021年減少，而新界區將有所增加，九龍區整體人口增幅則較為輕微。其中港島東聯網及港島西聯網服務地區的人口未來將減少至約100萬，整體服務需求會下降。雖然港島東、西聯網服務地區的長者人口將有所增加，但數目並不高於其他聯網服務地區，故計劃將該兩個聯網合併為一個聯網。 當局預計聯網整合後，港島區5間急症或重症醫院將繼續提供各種現有服務，初步推算，分階段重整需時一年多，預計於明年完成。

當局估計，現行新界東及新界西聯網服務範圍的人口未來將會顯著上升。醫管局將因應北都發展及未來該區人口增長及分布，適時增設新界北聯網，並調整新界東聯網及新界西聯網的服務範圍。新界東及新界西聯網的主要急症醫院，將繼續為威爾斯親王醫院及屯門醫院。而北都方面則會牛潭尾的新急症醫院作旗艦醫院，提供約3,000張病床，為北都的新增人口提供醫療服務。