特朗普望與中俄領袖舉行峰會　提議三國軍費減半

美國總統特朗普周四（13日）在白宮橢圓形辦公室向傳媒表示，待全球緊張局勢平靜下來之後，希望與中國及俄羅斯領導人舉行峰會，並提出三國將國防開支斬半。此外，特朗普提議七大工業國集團（G7）應重新和俄羅斯合體成為八國集團（G8）。

特朗普表示：「當我離任時，沒有中東問題，也沒看到俄羅斯進入烏克蘭。他們（俄羅斯）絕不會這麼做的，普京（俄羅斯總統）永遠不會這麼做。但當我回來的時候，我覺得整個世界都要爆炸了。」他續稱，他希望先與中國和俄羅斯領導人舉行會晤，打算提出把軍事預算削減一半，並補充指相信上述提議是可以做到的。

特朗普也談及無核化問題，指出普京和他都同意將以非常大的方式實現無核化，「我們沒有理由制造全新的核武器」。他表示，美中俄都在製造核武，聲稱在5至6年內，中國將與美國和俄羅斯在核武量上打成平手，「我們都花了很多錢，這些錢本可以花在其他更有成效的事情上。希望我們永遠不需要這些武器」。

俄羅斯2014年入侵克里米亞後被暫停G8資格，3年後正式退出。對此，特朗普提議G7重新和俄羅斯合體成為G8，形容讓俄羅斯參與其中是會有幫助，「而且我認為如果他們（俄羅斯）在的話，就不會遇到現在的問題了。」