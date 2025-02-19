赤鱲角「櫻花海岸」迎客　今年賞花期料延長至1個月

去年約兩周花期已吸引逾12萬人次到訪。(黃仲民攝)

香港赤鱲角南路的機場櫻花園迎來第三年花期，並於今日(19日)起免費向公眾開放，預計整體花期約有一個月時間。今年園區規模還將進一步擴大，新增臨海的「櫻花海岸」區域，結合夜間燈光與休閒設施，為市民打造沉浸式賞櫻體驗。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，櫻花園自疫情後逐步規劃種植，近年不斷優化景觀設計。今年新增的「櫻花海岸」不僅增設躺椅、咖啡桌及櫻花主題步道，還保留大片草坪供遊客野餐休憩。

姚兆聰指，為延長觀賞期，特意栽種兩批花期交錯的櫻花品種，首批花海已於近日盛放，第二批預計3月中旬接力綻放，整體花期可持續持續約1個月。姚續指，櫻花園種植的30多棵「好運來」櫻花，這種櫻花較耐熱，適合華南天氣種植。園區的開放時間至每晚8時，夜間搭配多彩射燈點綴，市民可感受夜櫻的獨特浪漫。

姚兆聰表示，去年約兩周花期已吸引逾12萬人次到訪，預計今年人流將更高，已協調執法部門制定人流疏導方案，必要時實施臨時交通管制，還呼籲市民盡量搭乘東涌市中心接駁巴士或步行前往，避免周邊道路擁堵。