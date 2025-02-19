台親綠富商爆出軌大陸小三　國民黨嘲「身體親中」

親綠營的台灣富商曹興誠日前被爆與大陸女子發展婚外情，國民黨周三（19日）指事件展現民進黨「嘴上抗中、身體親中」，更質疑親綠高層正被北京滲透，可能是要藉着發起大罷免搞爛台灣民主，希望安全單位審慎處理。

國民黨台北市議員柳采葳周三在記者會上表示，聯電始創人曹興誠被爆出軌大陸女子，綠營出面替他澄清。曹興誠曾當政策顧問，目前是全社會防衞韌性委員會顧問，也是罷免立委徐巧芯的領頭人。他大力支持民進黨立委沈伯洋帶領的黑熊學院，近日被揭合作廠商汯泰戰術工業負責人張勝豪涉共諜案。柳采葳指這次出軌風波，令人懷疑到底是誰賣台、誰投共。桃園市議員凌濤質疑，涉事大陸女子單中華的公司主營古董買賣，曹興誠曾建議政府省下軍備採購的錢，轉增加投資文物保護展示和宣傳。他認為，若讓曹興誠繼續擔任顧問，恐釀成安全危機，呼籲賴清德盡快將曹解職，他亦向調查局檢舉曹涉反滲透法。

對於事件中曝光多張與大陸女子的親密照片，曹興誠日前回應稱，「AI如此發達的時代，甚麼圖片都可造假」。他其後發聲明，表示照片是合成，揚言向散播者提告。他周二（18日）宣布對爆料的資深媒體人謝寒冰提告，索償1億元新台幣（約2,400萬港元），更稱取得賠償後會捐給罷免活動。民進黨立委、黨團幹事長吳思瑤周三表示，面對藍營名嘴、民代無所不用其極的攻訐，支持曹興誠依循法律程序伸張捍衞清白。