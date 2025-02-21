緬甸再遣返300名中國大陸籍人員　涉電詐和網賭

中國大陸、緬甸和泰國聯合打擊電訊詐騙等跨國犯罪活動，緬甸周四（20日）在泰國湄索地區移交首批200名來自妙瓦底電詐園區的中國大陸籍人員，目前已包機回國。至周五（21日），緬甸再從妙瓦底電詐園區遣返300名中國大陸籍人員。

緬甸國家管理委員會新聞信息組表示，緬方通過緬泰友誼二號大橋向相關國家遣返移交大批來自妙瓦底電詐園區非法入境緬甸的中國大陸籍人員。據非法入境人員供詞及初步調查，其中多數人員參與了電詐、網賭等違法犯罪行為，部分人員為被迫參與。

另外，泰國採取斷電斷網措施以打擊緬甸邊境的詐騙集團，泰國陸軍上周在泰緬邊境上接收由緬甸少數民族武裝組織克倫民族軍釋放的逾200人，分別來自20個國家或地區，其中包括7名台灣人。台灣外事部門周四（20日）回應，政府始終密切關注情勢發展，並與相關各國保持密切合作，已順利將多名受困台灣人安全送返台灣。該部門又提醒受困詐騙園區受害者的親屬切勿輕信來源不明的匯款或索賠要求，駐外館處將通知確定獲釋民眾的家屬。