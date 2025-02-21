廣州市中心開通4條自動駕駛的士示範專線　往返機場高鐵站

廣東廣州市周五（21日）首次將自動駕駛的士（Robotaxi）開入市中心、機場和高鐵站。天河區的中央商務區即日起開通4條自動駕駛示範營運專線，接載乘客乘坐自動駕駛車輛，往返市中心至廣州白雲機場和廣州南站兩座交通樞紐。內媒記者試搭後發現，同時段同一路線情況下，Robotaxi比網約車更便宜。

廣州市民和遊客目前已可在手機應用程式（app）上選擇好地點，預約好出發時間，就能在市中心約到一輛廣州自動駕駛示範營運專線的車輛。相關工作人員表示，在初期示範營運，車內主駕駛位置上配有安全員，遇異常情況可隨時切換成人工駕駛，盡量保證出行安全，未來將不斷改進至無人階段。

內地自動駕駛初創企業小馬智行負責營運Robotaxi，首批路線共有4條，涉及5個地點，營運時間為每天上午10時至下午3時、晚上7時30分至9時30分。小馬智行負責人表示，以往自動駕駛在郊區進行測試，而市中心的交通更繁忙、車流更密集，亦會經過高速公路，車輛速度理論上更快，對自動駕駛技術的感知、決策規劃和運行能力要求更高。