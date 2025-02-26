2元乘車優惠改「兩蚊兩折」月限240程　交通補貼門檻加100元

港府財赤下，新一份財政預算案向市民大眾下刀，包括修改「二元優惠計劃」至「兩蚊兩折」，票價高於10港元的車程，長者、殘疾人士不止要付2港元，而是要付車費的20%，並增設每月240程上限；又調高公共交通費用補貼的門檻，由400港元升至500港元。港府料在未來5年減省共約62億港元的開支。消息人士透露會在明年9月實施新方案。

在「兩蚊兩折」方案下，票價低於或等於10元，長者及殘疾人士維持繳付2港元車費，但票價高於10元則繳付全額車費的20%。假設以60歲的人士乘搭車費24港元的九巴960路線由屯門前往灣仔為例，長者原先只需付2港元，新方案下則需付4.8港元；政府補貼金額則相應減少。假設乘搭車費4.8港元的城巴5B路線由西環前往銅鑼灣，新方案下長者維持需付2港元。但新方案限制只有首240程可得優惠，平均每日8程，第241程則要自付全費。

消息人士表示，240程優惠車程以每月計算，假設長者乘車到子女家中幫手湊孫，一天來回兩次，即使每程都要轉車，有信心每日8程車「應該足夠」，他提到「兩蚊兩折」是鼓勵受惠者選擇適合出行目的的路線，希望長者「搭車前諗下」，否則政府補貼給巴士公司的數字「就好大啦」。另據了解，運流局及運輸署將會主動與專營巴士公司商討，研究為更多巴士路線引入分段收費模式。

至於較多打工仔受惠的「公共交通費用補貼計劃」會在今年6月起調升領取門檻，由每月公共交通實際開支水平400港元提高至500港元，政府就市民每月超出500港元的開支部分，維持提供3分之1的補貼，但每月400港元的補貼上限亦會維持不變。相關政策局稍後會公布細節。

消息人士表示，估計調整後每年可以減少5.4億元政府開支，平均受惠人數較調整前約200萬人減少至約190萬人。有關計劃逾6年未調整，是次調整旨在確保財政的可持續性，強調計劃調整後仍然符合計劃初衷，即為開支較高的市民減輕負擔。