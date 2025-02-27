涉參與7.21元朗暴動　林卓廷等7人被判罪成　判刑押後至今午處理

前民主黨議員林卓廷與另外6名人士，同被控於2019年7月21日在元朗參與暴動。7人不認罪受審，結果被裁定罪成，案件今（27日）在區院判刑。法官陳廣池指，2019年暴力事件此起彼落，本案性質特殊，判刑不能輕輕放下。法庭把判刑押後至下午處理。

7名被告包括林卓廷、庾家豪、陳永晞、葉鑫昇、鄺浩林、尹仲明及楊朗（30歲至52歲），他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂參與暴動。法官今日引述各被告求情陳詞，其中林卓廷代表大狀求情指，林卓廷非扮演主導角色，因初選案被裁定串謀顛覆國家政權罪罪成，判囚6年9個月；考慮到本案跟初選案均與政治相關，希望兩案相當刑期同期執行，以免造成壓毀性影響。其他被告均指是次暴動規模不大，被告無預謀犯案，有辯方建議以3年至3年半作為量刑起點。

控方案情指，有人在網上呼籲在案發當日保護和光復元朗，當晚不少黑衣人到達元朗，身穿白色衣服人士亦在元朗聚集，雙方爆發衝突。晚上10時許，林卓廷曾致電元朗警區的警長表示正前往元朗，警長叫林不要前往，但林與助手仍前往元朗港鐵站。晚上近11時，元朗站大堂有多名黑衣人聚集，同時亦有不少於50名白衣人在付費區外聚集，部分人持藤條及木棍。林卓廷到達元朗站後，與其餘被告等在付費區集結。兩幫人從罵戰演變成暴力衝突，付費區內的人曾向白衣人挑釁、擲物及射水等。白衣人最終衝入付費區襲擊其他人。

案件編號：DCCC 1106/2020，DCCC 1132/2022