去年第四季本港就業人數337萬　家庭入息中位數跌700元

政府統計處今日（27日）公布，在撇除外傭後，去年第四季的勞動人口及就業人口，分別只有348.43萬人及337.07萬人，就業人口低於去年同期；每月就業收入中位數則與去年第3季一樣，大約2.2萬港元。數據亦顯示，曾工作失業人數(男女合計)最多的行業是零售、住宿及膳食服務，總人數為2,300人，最少的行業是製造業，總人數為3,000人。若以男性身上，曾工作失業人數最多的行業是經理、專業人員及輔助專業人員，總人數約1,700人，其次是建造業，總人數約1,500人，失業人數按季上升。

統計處發表去年10月至12月《綜合住戶統計調查按季統計報告》，撇除外傭的全港勞動人口有348.43萬人，按季跌了約4萬人；就業人口就有337.07萬人；惟勞動人口及就業人數均未回復前年同期水平，分別較前年第四季少約4萬人及約11萬人。

第三季失業人數則為11.3萬人，失業率經季節性調整後維持3.1%，但按年微升0.1個百分點。以行業分類，樓房裝飾、修葺及保養失業率最高，達6.1%；其次是住宿及膳食服務、以及建造，失業率分別是4.5%及4.4%。就業不足人數有4.3萬人，較上季跌逾2,000人；就業不足率1.1%，但仍較去年第3季跌0.1百分點。撇除外傭的每月就業收入中位數，率維持上季22,000港元。男性月入中位數為24,400港元，按季跌100港元；女性月入中位數就維持在上季的2萬港元水平。整體家庭住戶每月入息中位數則為2.9萬港元，較上季跌700港元。