傳獅城奪Lady GaGa演唱會主辦權　文體旅局：時有發生

去年新加坡取得Taylor Swift 東南亞演唱會的獨家主辦權，消息指，今年再取得Lady Gaga演唱會的獨家主辦權。有傳媒關注，本港連續2年輸給新加坡會否令形象失色，財赤下推動演唱會經濟是否無能為力。文化體育及旅遊局局長羅淑佩說，認為國際歌星到鄰近城市演唱「很多時候都會發生」，不同的亞洲城市都在爭取不同活動，認為主場館落成之後能迎來不少大型國際活動。她指出，政府期望吸引演唱會，假如文化藝術的盛事基金能涵蓋合適資助該活動，政府可作出支持。

她說，啟德體育園3月底會舉行國際7人欖球賽，4月會有Coldplay演唱會，早前亦宣布「有一些很久沒有在香港演唱過的歌星」會舉辦演唱會。她又稱，政府有接觸不同大型項目和盛事，但基於商業考量不會公布細節，啟德體育園開幕後陸續會有不同盛事。羅淑佩說體育園3個場館曾舉行籃球測試賽、手球的測試賽，也有保齡球專屬比賽球道，未來又會舉行桌球比賽，體育園可透過3個場館提供現代化及世界級的場地支援。她說政府正努力爭取盡快興建劍擊館、游泳館，會在政府公務工程資源裏爭取。

啟德體育園明天(3月1日)開幕，傳媒可以直播半小時的開幕儀式，但其後表演只能剪輯並播出3分鐘。被問到為何限制傳媒報道，文化體育及旅遊局局長羅淑佩澄清，活動歡迎傳媒拍攝，但主辦方「有一些規定」。羅淑佩說，主辦單位有拍攝及播出時間規定，歡迎傳媒選出認為最合適的片段剪輯。她說，不同活動的採訪均有採訪守則，方便傳媒有預算，做法不是不常見。她續稱，有考慮過使用「做pool」或主辦單位提供影片的方式，現時限制事件商討後得出。她說開幕禮明晚會在4個免費電視台轉播，期望播出的角度是美麗、宏偉、一氣呵成。

被問及預算案對青少年體育發展的著墨不多，羅淑佩說政府會盡力支援及建設場地，為運動員提供更加到位的支援，例如檢視場地的定位及使用，讓球隊或運動員可以有更好的訓練時間。她又重申，期望體育園可以舉行不同體育盛事，甚至學界比賽，未來會有更多條件檢討現有的體育設施或者場館設施，務求更好分配讓更多人受惠。

郵輪方面，羅淑佩說，本港及亞洲的郵輪淡季大概是每年的6至8月，一般較多颱風、天氣不穩定，會影響到郵輪的行程。她說過去遇上天雨或颱風，船公司會調動船期，因此他們6至8月在亞洲地區會較小心。羅淑佩說，政府在淡季會提供額外優惠，包括扣減停泊費及每名旅客的費用35%左右。她認為優惠對船公司吸引，政府亦期望更多船來香港，政府未來3年會持續跟進，不會等待招標週期才開始。

羅淑佩說擴大一簽多行後，有近80萬名旅客透過措施訪港，認為消息令人鼓舞。銷售總值方面，她說現時有不同銷售途徑，甚至包括網上銷售，要讓訪港多消費，除了國家惠港措施，也有貴價品扣稅等措施。她說本港要思考有什麼貨品、食肆等特色讓旅客消費，相信一簽多行令旅客來港更頻繁，但每次人均消費未必一如過往，需要更多時間繼續觀察。