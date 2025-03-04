截至1月底人才計劃接44萬宗申請　孫玉菡稱審批有嚴格把關

政府近年積極「搶人才」，不過有聲音質疑政府有否足夠人手確保申請人呈交的資料是真實。勞工及福利局表示，高才通計劃審批一直有嚴格把關，為確保只有符合要求的人才獲批，所有高才通計劃B類和C類及優秀人才入境計劃的申請人，現時須提交由指定第三方認證機構或頒授院校就學歷發出的認證文件。

勞工及福利局局長孫玉菡昨日(3日)於社交平台表示，強調政府在人才入境計劃的審批過程中嚴格把關。孫玉菡表示，自2022年底至今年1月底，各項人才入境計劃共收到超過44萬宗申請，當中獲批的超過28萬宗，顯示出政府對於人才引進的重視。他強調，所有高端人才通行證計劃的申請者必須提交由指定第三方認證機構或頒授院校出具的學歷認證文件，以確保只有符合要求的人才能獲得批准。

孫指根據數據，約四分之一的獲批者持有外國護照，而在高才通計劃中，約4成的B類及C類獲批者畢業於海外頂尖大學，這些外來人才主要投身於香港的「八大中心」行業。

在回應人才的去留問題時，孫玉菡形容人才配對如同情侶關係，若人才認為香港環境適合，自然會選擇留下；反之，若選擇離開，亦是正常現象。他補充根據初步觀察，成功續簽的高端人才在金融、商貿及創新科技等行業的就業情況理想。