憂取締劣質劏房被趕走　75%受訪者認為應設起始租金

劏房居住環境惡劣。有調查結果指劏房、板間房及床位租戶的受訪者擔心政府取締「劣質劏房」會導致租金上升。有團體今（4日）到立法會向議員申訴，當中不少住戶擔心取締「劣質劏房」同時會讓他們無家可歸，期望政府保障他們住屋質素，同場有住戶指其板間房有超過10人居住、廁廚共用，曾有人持刀打鬥。

社區組織協會去年12月至今年1月期間訪問211戶劏房、板間房及床位的租戶，受訪者當中近40%有工作；沒工作者60%領綜援。調查顯示，約44%受訪者認為如沒強硬措施，業主會消極處理「劣質劏房」；約34%受訪者認為業主會藉機提高租金。另外，75%受訪者認為政府應該規管起始租金，受訪者期望的「簡樸房」租金中位數為2,000港元。

到場申訴的8名市民中，有半數擔心政府取締「劣質劏房」時會被趕走；5人提及環境治安問題，亦有人因擔心過渡性房屋配套不足。當中居住在租金1,500港元床位的羅先生表示，單位內有超過10個床位、廁廚共用，曾有人起爭執而持刀打鬥。

左女士指其板間房也是廁廚共用，已輪候6年公屋。她指8歲的女兒有特殊學習需要，時常擔心被鄰居傷害或起爭執。在場的議員問及是否有使用社區客廳，左女士指由於需要走路20分鐘，因此周末才會去；亦有雙非家長稱，兒子要還要睡覺，又指由於房間沒簽約，不能到食物銀行領食物。她表示，單位附近有人煮咖喱很臭，因此不開窗，又稱曾有「黑人」敲門騷擾。

有居住在天台僭建屋的長者表示，該200平方呎僭建物被分為3個單位，水浸、有老鼠，但擔心投訴後會被趕走。他指已輪候公屋4年，曾聽聞其他單位有長者未能輪候公屋已過世。另一名70歲長者亦投訴劏房樓梯滿是雜物、老鼠，曾獲發彩興路過渡性房屋，但擔心下山買菜膝頭痛。

社協建議「簡樸房」應引入最低人均居住面積，同立法訂立起始租金並恒常化租金津貼，並制訂有序的規管時間表。該組織又建議簡約公屋流轉配合執法進度，同時擴闊安置單位的來源。

議員陳祖恒對於「黑市劏房」感到「心痛」，期望政府能商討有序取締「劣質劏房」的措施，並推出臨時措施保障他們，另一議員郭偉强則認為難以讓所有人「上埋樓先做（取締劣質劏房）」，期望政府循序漸進並盡量延長寬限期。議員江玉歡指取締「劣質劏房」而不讓租金急升是一門「藝術」，期待政府雕琢，同時提倡講求科學。