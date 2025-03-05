軍費預算逾1.7萬億人民幣　中央支持港澳發展反對外部干涉

十四屆全國人大三次會議周三（5日）聽取國務院總理李強關於政府工作的報告，提及支持港澳發展經濟，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，堅定不移推進祖國統一大業，完善促進兩岸經濟、文化交流合作。中國財政部亦公布今年財政預算草案報告，今年軍費預算為17,847億元人民幣（約19,345億港元），同比增長7.2%，增幅與去年持平。這是自2022年以來，中國軍費預算增幅連續4年超過7%。

政府工作報告指出，要全面準確、堅定不移的「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則；支持港澳發展經濟、改善民生，深化國際合作，更融入國家發展大局，維持港澳長期繁榮穩定。台灣方面，報告強調要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，攜手共創民族復興偉業。

在外交方面，報告強調堅持獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，堅定奉行互利共贏的開放戰略，反對霸權主義和強權政治，反對一切形式的單邊主義、保護主義，維護國際公平正義。中方願與國際社會共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，積極參與全球治理體系改革和建設，推動構建人類命運共同體。

報告又指，去年在國防和軍隊建設取得新的重要進展，新的一年要入推動練兵備戰，加速發展新質戰鬥力，建構中國特色現代軍事理論體系，堅定捍衞國家主權、安全、發展利益。中央也要加緊實施國防發展重大工程，加速推進網絡資訊體系建置；協力推動跨軍地改革，優化國防科技工業體系與布局，健全整合國家戰略體系與能力建構工作機制。各級政府要大力支持國防和軍事建設，完善雙擁工作機制，鞏固和發展堅如磐石的軍政軍民團結。