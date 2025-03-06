東方日報A1：錯餵固體餐生悲　明愛病翁骾死

明愛醫院爆醫療事故，一名有高血壓及認知障礙症的75歲男病人，周一（3日）懷疑被餵錯食物、進食需咀嚼的餐膳後骾喉，急救後不治。醫院管理局及院方昨日交代事件，初步認為事件涉溝通出錯，護士以為病人可進食正常餐，涉事醫護人員分別是有4年年資的護士，及一名5年級護士學生，兩人暫被安排休假。局方已將事件轉介死因庭，並成立根源分析委員會調查事件，希望8周內完成。九龍西醫院聯網總監羅振邦向死者家屬致歉，形容事件非常不幸。醫療衞生界議員林哲玄指事件罕見，國際間有就病人餐膳的食物軟硬等級的指引，認為本港有必要研究及優化現時安排，避免類似溝通問題。

該名75歲男病人本身患有高血壓及認知障礙，上周五（2月28日）因肚脹、無法排便入院治療，本周一中午，接受護士餵食，結果「骾親」，醫護人員隨即進行搶救，惟患者延至周一（3日）下午1時30分不治。

明愛醫院行政總監關慧敏表示，根據院舍及院方紀錄，病人由去年開始吃固體食物打碎而成的「免治餐」，今年二月開始吃糊狀食物。病人入院後，一度需要禁食，並使用靜脈注射補充水分。3月2日上午，患者病情逐步好轉，醫生評估病人可進食「流質食物」。翌日醫生再評估病人情況，認為病人恢復排便，遂於飲食指示寫上「DAT（Diet as tolerated）」，即按病人的可接受程度進食。

關續稱，同日中午午飯時間，護士查閱飲食指示後，以為病人可進食正常餐，故為其分派一份正常餐。然後，一名5年級的護士學生，依從一名約有4年年資的註冊護士指示，「細啖」地餵該病人吃「正常餐」，其中包括切碎的菜及肉片等。初時病人有咀嚼，惟其後出現咳嗽，情況後急轉直下，醫療人員進行評估時，患者已無呼吸及心跳。急救過程中，人員發現患者喉中有食物殘渣，遂用鉗將食物取出，惟病人情況未如理想，同日下午1時半證實死亡。

她提到，兩名涉事護士目前被安排休假，院方會視乎情況安排復職時間及加強培訓。事件交由死因庭處理，院方將全力配合。至於相關人員會否被刑事檢控，有待根源調查結果。

曾任急症室醫生的家庭醫生李福基表示，「DAT」是指按照病人可承受的程度提供食物，一般病人會被派「正常餐」，但亦會因病人情況而改變食物種類，例如在指示下，若病人有糖尿病就要調整食物；若是腦退化、吞嚥困難患者，會在言語治療師指示下換成糊狀食物。對腸塞病人，一般初時只會提供水，其後逐步調整至「免治餐」，而今次個案，有可能是醫護人員見患者情況好轉，「想試吓畀正常餐」，讓其早日康復出院。

他續指，患者原居於院舍，相信院舍人員會對患者的飲食較為清楚，而病人一旦入院亦會有飲食紀錄，故即使指示不清晰亦能查紀錄或向院舍查詢。然而，醫生接觸病人時間不足，難以照顧每位病人飲食，該方面要靠護士判斷食物是否正確。不過他亦強調，醫療人員是一整個團隊，若病人出事，責任應在團隊身上，而非個別人員。

林哲玄認為事件罕見，長遠本港應檢視有關飲食指示的字眼能否寫得更仔細，例如寫明病人可進食的食物硬度等。國際間有相關指引，列明不同食物軟硬程度的等級，本港應檢視能否沿用這類準則。

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