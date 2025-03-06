中美關係惡化　外媒指有航運公司計劃將業務遷離香港

中美貿易戰加劇，兩國關係惡化，有外媒報道指有航運公司計劃將業務遷離香港，並注銷在香港的船舶註冊，其他船公司亦正制訂應變計劃。該報道引述航運業高層指，有關舉行或是出於擔心一旦北京和華盛頓發生衝突，公司船隻或會被中國徵，另外亦有機會在中美角力中受美國制裁。

而根據外國機構的獨立分析，懸掛香港旗的遠洋船隻數量從四年前的2,580隻降至今年1月的2,366隻，在過去兩年則有74艘從香港登記退出的船隻重新掛旗至新加坡及馬紹爾群島。主要是用於運輸煤、鐵礦石及穀物的乾散貨船。另外，還有15艘運油輪及7艘貨櫃箱船分別從香港登記轉走。

報道亦引述航運業高層指，中國當局強調香港在服務國家安全方面的作用，以及美國日益審視中國商業船隊在例如台灣問題等可能發生的軍事衝突中的重要性，引起整個行業不安。

港府回應時指，鑑於地緣政治和貿易環境的變化，航運公司重新審視營運是自然現象，註冊船舶數量在短期內出現波動也是正常，香港將繼續發揮國際航運中心的作用，並提出了一系列針對船東的激勵措施，包括利潤稅減免和綠色補貼，並重申無論是登記法規或緊急規定，都沒有授權行政長官可徵用船隻為中國商船隊服務。