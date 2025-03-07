國泰4.28開辦烏魯木齊航線　內地客運航點增至20個

國泰航空今日(7日)宣布，將於下月28日起開辦每周4對往來香港與烏魯木齊的直航航班，並以空中巴士A330-300航機營運，設有舒適的商務客艙和經濟客艙，而連同香港快運，令國泰集團在內地的客運航點總數將增至20個。

往返香港至烏魯木齊的國泰航班將逢周一、四、六及日營運，由香港出發的航班將在凌晨1時半起飛；由烏魯木齊返港的航班則在早上10時15分起飛，航程大約5.5小時。

國泰航空指出，與香港快運於今夏每周合共營運超過290對往來香港與內地的航班，當中包括北京(首都國際機場及大興國際機場)、上海(浦東國際機場及虹橋國際機場)、成都、重慶、福州、廣州等。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，烏魯木齊加入我們的內地網絡，把香港與國家西北部通往一帶一路多國的重要樞紐直接連繫起來，實在令人振奮。再者，烏魯木齊是集團今年公布的第11個新航點，意味朝向於今年內達到全球100個航點的目標又邁進一步。

除烏魯木齊外，國泰航空本月會開辦往來印度海得拉巴的直航航班，於4月開通美國達拉斯航線，而6月則會有意大利羅馬和德國慕尼黑航線啟航，並將在8月增設比利時布魯塞爾航線。