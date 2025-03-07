創「神棍」群組貼「師母」資料　註冊護士起底罪成3.21判刑

一名女子光顧佛牌店後認識店東，並把他稱作「師父」。其後女子疑因結識了男友，違反教派不准拍拖的規矩，遭逐出師門。之後女徒弟把「師父」的妻子的個人資料上載至一個WhatsApp群組，指「兩公婆搞邪教」。她因此被控一項未獲當事人同意下披露其個人資料罪。她不認罪受審，今日(7日)在西九龍法院被判罪成，續准保釋至3月21日判刑，期間為被告索取社服令報告。

30歲被告謝安遙，現時任職牙科診所護士。控方案情指，被告創立名為「神棍關注組2.0」的WhatsApp群組，群組成員有88人。女事主X是註冊護士。2024年3月15日，被告在群組轉發截圖，載有X的個人資料，包括中英文名、其註冊護士號碼等，並寫道「可以寫信去護士管理局投訴佢紀律囉，兩公婆搞邪教」。X的丈夫是泰國佛牌店店主，被告是佛牌店顧客，X擔心事件會影響其工作。

被告自辯時則指，被告是X丈夫的弟子，會稱X為師母，X丈夫為師父。師父的規條包括不得拍拖。惟被告卻拍拖，結果在2023年被逐出師門。被告覺得X的丈夫以低價買佛牌，再高價出售，涉嫌詐騙。轉發圖片是想防止罪案發生。裁判官裁決時稱，X的證供可信，惟被告證詞自相矛盾。裁判官解釋，被告既沒有就涉嫌詐騙事件報警，也在轉發圖片中提及佛牌店名稱，不可能是為阻住罪案發生，形容其供詞自相矛盾，純粹砌詞。

辯方爭議，本案牽涉的資料早已公開，不屬不為人知的資料，因此不構成控罪中的披露。不過，裁判官不同意辯方看法，認為這樣的詮釋過於狹窄，法律形同虛設，重點在於被告有沒有違反X的同意下轉載資料，裁定被告罪成。

案件編號：WKCC3987/2024