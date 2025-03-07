否認擺街站掛黑布無牌籌款　社民連4人排期4月29日開審

社民連主席陳寶瑩、副主席周嘉發和余煒彬等4人，被指多次在銅鑼灣擺街站無牌籌款及懸掛黑布，被票控「於政府土地未經准許而展示招貼或海報」、「沒有許可證而在公眾地方籌款」等罪。4人早前否認控罪，案件今(7日)於東區裁判法院作審前覆核。裁判官將案件排期於4月29日開審。據控方透露，審訊時將傳召督察作為專家證人，講述二維碼籌款的操作；辯方則表示，或會在結案陳詞時援引《人權法》抗辯。

4名被告分別是陳寶瑩、余煒彬、周嘉發及李盈姿(30歲至67歲)，4人今天均沒有律師代表。各被告被控於2023年4月2日、4月30日、5月28日分別在銅鑼灣記利佐治街與東角道交界的行人道路上及灣仔地鐵站A3出口外的行人道路，無合法權限或解釋且沒有社會福利署署長或民政及青年事務局局長發出的許可證，組織、提供設備以進行或參與籌款活動；陳寶瑩另被控於同年4月2日、4月30日及5月28日，於同地未經准許而展示招貼或海報，即1塊黑布橫幅；余煒彬另被控於2022年9月11日下午與他人在銅鑼灣擺街站展示橫額。

控方指本案涉及的3個案發日子，均有警員拍攝當日街站的情況，故有錄影證供，審訊時會播放片段，傳召相關警員作講解。控方又指將傳召一名督察，作為二維碼專家證人作供，講解二維碼籌款的操作。控辯雙方同意本案只需要4月29日一天審期，並預留翌日作結案陳詞。同案原另有6名被告，包括曾健成、唐婉清、黎嘉麗、盧德華、陳子祥及張鉻聰，他們早前已承認14張傳票控罪，被判罰款800港元至4,000港元。

案件編號：ESS 6522/2023、ESS 35029、35031-32、35035/2023、ESS 38408-10、38412、38419-22/2023