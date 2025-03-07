元朗及天水圍破私煙案拘兩男　檢近3000萬元貨包括加熱煙

海關昨日(6日)於元朗偵破一宗私煙案，從一個物流倉庫內檢獲約600萬支懷疑私煙，估計市值約2,800萬港元，應課稅值約1,900萬港元。

調查人員表示，關員昨日傍晚於元朗一帶進行反私煙巡邏，期間在該倉庫的卸貨區，留意到一名貨車司機正將數板貨物裝入貨車內，其形迹可疑，於是上前截查。關員及後在該貨車及物流倉庫內搜出上述私煙，當場拘捕該名44歲貨車司機。

據了解，涉事私煙的品牌在本地較為少見，相信私煙集團之後會轉運出口至其他國家，但亦不排除有部分會流入本地市場。透過今次行動，海關成功堵截一批私煙流入本港，將會繼續追查私煙的來源及流向，不排除會有更多人被捕。

另外，今日(7日)凌晨時分，海關在天水圍一酒店房間破獲一個私煙及另類吸煙產品的儲存和分銷倉。根據調查，私煙集團利用航空旅客攜帶私煙及另類吸煙產品入境，並存放於酒店房間內，再分銷予客人。行動中，關員以涉嫌「管有應課稅品」及「為售賣而管有另類吸煙產品」拘捕一名36歲的內地無業漢。

調查人員講解行動細節，指關員當時在酒店門外截查一名可疑男子，從其手推車上的尼龍袋內，搜獲約6萬支加熱煙。經初步調查後，關員再從他入住的酒店房間內，檢獲約14萬支懷疑未完稅日本煙及加熱煙、數個旅行篋和大量日本免稅品封袋。案中合共檢獲約9萬支懷疑私煙及11萬支懷疑加熱煙，市值共約110萬港元，應課稅值約31萬港元。被捕人士將會被落案起訴，至於該批加熱煙將轉交衞生署調查。

海關相信，今次行動已瓦解一個利用內地旅客走私日本煙及另類吸煙產品的集團，懷疑集團鎖定兩地香煙差價，從中獲利。針對走私日本煙集團，海關在過去半個月於香港國際機場加強執法，共破獲約20宗私煙案件，檢獲約60萬支懷疑私煙和約46萬支另類吸煙產品，合共市值約400萬港元，應課稅值約200萬港元。行動中，關員共拘捕13男8女(26至53歲)，大部分為內地旅客，其中一名內地旅客因管有約4萬支懷疑私煙，以及未有向海關作出申報，違反《應課稅品條例》，因而被判監4個月。