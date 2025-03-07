食安中心公布碘含量調查　乾海帶每百克達18萬微克

碘對維持正常甲狀腺運作、促進人體發育尤為重要，亦是人體必需的微量營養素。若碘攝取不足，或會影響甲狀腺功能，導致甲狀腺腫(俗稱「大頸泡」)，更可能令兒童發育中的腦部受損。而孕婦、授乳婦女、嬰兒及幼童較容易患上碘缺乏病。食安中心於今日(7日)就公布研究結果，指出市面上的食品中，碘含量最高的5款食品為乾海帶、乾紫菜、蟹乾小食、海苔小食，以及海苔飯素。其中乾海帶每100克的碘含量高達18萬微克，為青少年及成人建議攝取量的1,200倍，亦是第二位乾紫菜的45倍。

衞生署於《2020至22年度人口健康調查》發現，未有服用含碘補充劑的孕婦及授乳婦女，以及15至84歲人口整體上，有碘攝取量不足問題，其中35歲或以上人士更屬於輕度缺碘。根據世界衞生組織建議，6至12歲學童每日碘攝取量建議為120微克，而青少年及成人應為150微克，孕婦或授乳婦女則需要攝取250微克。

食安中心於2023年底，於超級市場、餐廳、乾貨店及網上平台等，收集共296個食物樣本，涵蓋10個食物類別，包括已知碘含量較高的食品，例如「純藻類」、「魚類及其製品」、「蛋類」、「奶類」，以及含海帶、藻類或海鮮等高碘配類的食物，例如「紫菜飯卷」、「紫菜湯」、「海苔小食」等。

調查發現，就算同一類別的食物中，碘含量亦有很大差異。而「純藻類」食物中，幾乎所有食品的每100克的碘含量亦超過600微克，冠絕其他類別。其次則為「水生動物(魚類除外)及其製品」，類別中逾一半食品的每100克碘含量超過200微克。按每100克食品計算，碘含量最高的食品，依次為乾海帶(180,000微克)、乾紫菜(4,000微克)、蟹乾小食(1,700微克)、海苔小食(1,600微克)，以及海苔飯素(980微克)。

食物安全中心顧問醫生(社會醫學)(風險評估及傳達)張勇仁就指出，不論攝取過量或太少碘，均會對身體有不良影響，建議市民配製食物時，可加入碘含量較高的食品，例如海鮮類、蛋類、奶類或者紫菜類，也可以吃些碘含量較高的小食，例如紫菜、烚鵪鶉蛋等等。不過，若本身有甲狀腺功能低下問題，吃太多碘後身體可能會受影響，建議相關人士攝取高碘食物前，先徵詢醫護人員意見。

食安中心科學主任(營養標籤)林伏波就提醒，進食含碘量較高的食物時，應考慮蒸煮代替煎炸。由於碘會溶於水中，若食材的碘含量較低，可以考慮「連湯水都飲埋」。而加入海帶、紫菜等碘佔量較高的食物時，若不想攝取量超標，則可以於煮完食物後，只留小量湯水。