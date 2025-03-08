最高法工作報告　點名足壇腐敗及余華英案

十四屆全國人民代表大會第三次會議周六（8日）上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，最高人民法院院長張軍作工作報告，提及去年足球領域系列貪腐案，包括判囚14年的國家體育總局前副局長杜兆才、終身監禁的足協前主席陳戌源、國足前主教練李鐵判囚20年等。報告另提及雲南省大理州拐童婦人余華英因拐賣17名兒童被判死刑，上月已伏法；而強姦未成年人的3名罪犯也被判處死刑。

最高人民法院工作報告指，去年最高法收到34,898宗案件，其中結案32,539宗；全國各級法院收案4,601.8萬宗，其中結案4541.9萬宗。最高法去年另審結貪污賄賂等職務犯罪案件3萬宗、涉及3.3萬人，案件數量同比增長22.3%。此外，最高法依法懲處前貴州省委書記孫志剛等48名前中管幹部，對呼和浩特經濟技術開發區黨工委前書記李建平執行死刑。最高法還審結行賄案件2,473宗，涉及2,873人，宗數同比增長18.6%。

報告亦強調要從嚴從重從快懲處挑戰法律和道德底線的罪大惡極者，有力嚇阻犯罪，包括廣東省珠海市去年造成35死43傷的越野車故意撞人事件，兇手樊維秋被判處死刑；無錫工藝職業技術學院去年造成8死17傷的校園斬人案，刀手徐加金同被判死。

此外，最高法去年為維護國家政治安全，嚴厲打擊嚴重危害社會秩序犯罪，審結故意殺人等嚴重暴力犯罪4.9萬宗，較10年前下降28.7%。惟近年「一殺多人」案件明顯增長，張軍表示要循刑罰、民事賠償和行政處罰等方式，嚴厲打擊犯罪。最高法要求加強未成年人犯罪預防治理，對未滿14歲初中生殺害同學埋屍案主犯頂格判處無期徒刑，同案未參與犯罪預謀和加害行為的被告人，不予刑事處罰，由相關部門專門矯正教育。