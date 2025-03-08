乳癌超越大腸癌成第2大癌症　基金會倡政府實施全民篩查

今日（8日）是三八婦女節，根據數據顯示，在20年間，香港新增入侵性乳癌個案由2005年的2,320宗，倍增至2022年的5,208宗，首度超越大腸癌，成為香港常見癌症第2位。有關注團體呼婦女定期作乳健檢查，及早發現及早治療；並建議政府分三個階段實施全民乳癌篩查。

香港乳癌基金會創會人張淑儀表示，以往每22位婦女之中，有一位在一生中有機會患上入侵性乳癌，現已變成每14位婦女就有此風險，呼籲公眾正視這個本港女性頭號癌症，定期作乳健檢查，及早發現並開始治療，乳癌治療率達9成以上。她續指，歡迎政府延續乳癌篩查先導計劃，建議當局分三個階段實施全民乳癌篩查，首先是高危女性組別，其次是低收入地區女性，最終落實全民乳癌篩查。

今年婦女節的主題是「Accelerate Action（加速行動）」，基金會主席霍何綺華表示，基金會乳健中心推出三維立體乳房X光斷層造影檢查(連X光片)88折優惠，鼓勵大眾預約乳健檢查，冀大眾及早以實際行動關顧乳房健康，踏出保障自己健康的重要一步。