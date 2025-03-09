違法買賣阻嚇欠奉　擬增罰則檢控

本港《應課稅品條例》規定任何人士若處理、管有、售賣或購買私煙，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年，但過去3年的數據顯示，當局檢控販賣私煙者不足500人，最低罰款低至100元，最高監禁日亦不超過3個月；只有針對倉儲及分銷私煙者的檢控個案，判監最高的個案才超過一年半至兩年多，惟最低罰款亦有僅500元，阻嚇力明顯不足。政府早前提出控煙十招，已提出要增加私煙的罰則。

衞生部門統計顯示，剛過去的2024年，被檢控販賣私煙的人有322人，雖較之前一年上升，但相關個案的最高判監日子僅為90日；至於購買私煙的檢控人數則有322人，較2023年的400人減少。對於現時控煙罰則不夠辣一事，當局指，會增加私煙的罰則，但料明年才有具體方案。

至於未來控煙方向，衞生官員曾稱，明年會考慮先處理非薄荷味加味煙，並以之作試點，再禁薄荷味煙。至於本港自2022年4月30日實施《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）及《進出口條例》（第60章），規定任何人不得進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有的包括電子煙在內的另類煙，當局日前指，已經有700人因攜帶電子煙或加熱煙入境被定罪。