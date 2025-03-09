百變銷售渠道　滲透小店網上群組

近年私煙、白牌煙大行其道，私煙販銷售手法百變，除深入屋邨外，還會開設網店、設社交平台群組銷售，也有以零成本代賣方式，利誘小店代為「寄賣」，賣出私煙後才需向供貨商付貨款。香港報販業協會主席林長富表示，近月街頭還不時有身穿香煙品牌T恤的年輕人，聯群結黨地銷售、或以「派煙試食」方式推銷，五花八門的方式及渠道，令私煙禁之不絕。

林認為，海關去年已檢獲近6至7億支私煙，源頭堵截做了工夫，但於剿滅私煙工作上亦只是「冰山一角」。他提到，近年經濟不景，完稅煙加價後，向報販買煙的熟客、街坊亦減少，有私煙販就吼準報紙檔或小店，推銷聲稱是「已完稅」香煙，同時提供優惠吸引報販。以現時約100多元的已完稅香煙計，報販每包只能賺約6元，而賣私煙則可每包賺到10多元。

此外，完稅煙需要付款入貨，而私煙販就以「寄賣」形式，讓販商賣出後才付款，導致部分報販抵不住引誘，鋌而走險售賣私煙。

此外，網絡銷售亦是私煙販的主要渠道，社交平台及網頁上有不少私煙網站及平台，只要輸入香煙品牌，便有大量網站躍入眼前，價格低至200多元一條，即約20多元一包煙，價格低至已完稅香煙的兩成。相關網店圖文並茂，還有各種味道的「食評」，誘惑力十足。