職場體驗計劃10年助逾3000青少年　獲約500間公司支持

青少年發展企業聯盟過去推行「Y-WE我才有用」青少年工作體驗計劃」，為青少年提供工作體驗機會。主席陳龔偉瑩今日(9日)在電台節目表示，聯盟推行有關計劃已經10年，獲得約500間公司支持，已幫助逾3,000個個案，讓青少年親身從商界獲取有關工作的資訊，同時可以從職場體驗中了解自己的能力及適合就讀的科目，加強自信心，追尋夢想。

香港中文大學校友會聯會陳震夏中學校長何淑妍在同一個電台節目指出，社會環境存在太多不穩定性，很多學生都害怕會走迂迴的路，學校的生涯規劃亦較難讓學生接觸到真實職場環境，工作體驗計劃可以令學生親身體驗工作，了解自己的強項，學習職場上應有的態度。她又稱，社會普遍認為應用學習科目較次要，不少家長覺得有關課程無前景，所以要先教育家長，而大學亦可以在收生時，考慮更多學生的應用科目表現，同時推動改變社會氛圍，才能推廣應用學習科目。

團結香港基金副研究總監郭凱傑亦表示，學界最重要做到銜接社會各界，讓年青人在學期間吸收業界知識，並獲得業界認可。本港應加強推動應用學習課程，若香港的應用科技大學同樣以學術標準收生，便無助學生連接社會。