LIV Golf香港站完賽　文體旅局正商討協議　冀每年在港舉辦

一連3天在粉嶺高爾夫球場舉行的LIV Golf香港站今日(9日)迎來最後一日賽事，繼續吸引大批球迷到場觀賽。不少人特意從外地前來，均說賽事氣氛熱烈，甚至說體驗較其他地方好，又稱會順道在港旅遊。文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦到場觀賽，並透露與LIV Golf的主辦方非常接近達成協議，目標令將賽事每年都在香港舉辦。

獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可的LIV Golf香港站自上周五(7日)起舉行，賽事吸引54位世界級球手參與，包括14位大滿貫冠軍，亦聚集眾多特意來港觀賞賽事的外國球迷。主辦單位在場內球迷區設置親子玩樂設施和小食攤檔，又安排DJ播放強勁音樂等，令整個粉嶺高爾夫球場變身成為盛大的嘉年華場地，吸引大批本地市民帶同小朋友入場玩樂。

廣州高爾夫球愛好者透露，今次是首度與兒子觀賽，認為能夠一次過看到很多世界第一的選手，值回票價，又說日前已與兒子四處深度遊，例如香港仔避風塘、文武廟等，整體花了約5,000港元。瑞士球迷則說香港賽事的門票遠較歐美同類的實惠，而且在主辦單位的安排下，大讚現場的氣氛刺熱，甚至較新加坡賽事更有氣質，未來再有賽事定必再訪港觀賞。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦有到場觀賽，並提到現場氣氛並非傳統錦標賽一樣嚴肅，觀眾都相當輕鬆和投入。她提到正與LIV Golf的主辦方聯繫，討論建立長期合作關係的細節，形容是「非常接近達成協議」，目標令主辦方能夠每年都將賽事帶來香港。港府高官亦說這類國際盛事絕對有助「說好香港故事」，令外國遊客親身感受香港的魅力。