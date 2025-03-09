醫生基因治療耳聾獲頒國際獎　亞洲首位

美國佛羅里達州奧蘭多近日舉辦第48屆美國耳鼻咽喉頭頸外科研究學會國際會議，上海復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院上周六（8日）公布，該院教授舒易來在會議上獲授予「臨床科學創新獎」，以表彰他在聽覺醫學科研和臨床方面所作傑出貢獻，是首位獲得該獎項的亞洲科學家。

內媒報道，舒易來及其團隊近年來針對超過10種耳聾致病基因，創新運用基因置換和基因編輯等尖端技術，在多個耳聾模型上證明基因治療的療效。組委會表示，舒易來與團隊合作，持續致力於研發和探索基因療法恢復聽力而獲獎，不僅是對舒易來團隊在科研創新和臨床轉化方面的高度認可，亦彰顯中國科學家在全球聽覺醫學研究領域的地位。

舒易來團隊自2022年以來，率先展開全球首個先天性耳聾基因治療的臨床試驗，成功糾正了聾啞患兒聽力、言語和聲源定位能力，成果發表於醫學期刊《柳葉刀》和《自然醫學》等雜誌。去年1月，團隊又發表了一項研究，首次在國際上證明了基因療法在遺​​傳性耳聾患者臨床治療中的安全性和有效性，展現基因療法對治愈遺傳性耳聾的應用潛力，顯示遺傳性耳聾有望獲根治。

舒易來表示，截至目前，該研究已順利完成多名兒童和成人患者給藥，追蹤結果顯示，患者聽力得到顯著改善。首宗接受相關治療的患者治療已達兩年兩個月，5名患者治療達一年半，10名患者追蹤時間則超過一年，所有患者聽力均持續穩定，言語能力也進一步提升。