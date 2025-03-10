少女旺角遭辱罵掌摑15巴　5青年涉襲擊還押看管至4.8

早前網上平台瘋傳一段6分鐘影片，拍下一名少女站在一後樓梯，遭多名戴口的罩的男女上前掌摑至少15巴，並以粗口辱罵，其監護人獲悉事件後，報案求助。執法部門經調查後拘捕多人指懷疑涉案，其中年齡介乎15歲至22歲的一男4女，被控襲擊致造成身體傷害罪，案件於今日(10日)在西九龍裁判法院首次提訊。5名被告暫毋須答辯，案件押後至4月8日再訊，以等候進一步調查。5名被告均有申請保釋，但遭裁判官拒絕，需還押看管。

5名被告分別為黃樂謙(18歲，無業)、袁珮儀(女，18歲，無業)、岑姓被告(女，15歲，學生)、湯佩凝(女，22歲，無業)和周姓被告(女，16歲，學生)。5名被告被控於2024年8月1日至31日之間，確實日期不詳，在旺角金雞廣場18樓後樓梯與其他不知名人士襲擊一名女子，因而對該女子造成身體傷害。

據執法部門早前表示，女事主被10名男女欺凌，他們並非同學，屬於朋友關係，因流連油尖旺區經朋友介紹而認識，部分疑犯為黑社會成員，拍片者相信亦是施襲者，並已掌握在逃者的資料。

案件編號：WKCC 1029/2025