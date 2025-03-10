以劣質偽金牛購虛擬幣　港男涉詐騙37.6萬元被捕

執法人員在吳男身上起出501張，面值1千港元的假金牛及6萬港元籌碼。

一名香港男子涉嫌在澳門用假金牛向他人購買虛擬貨幣，騙取對方37.6萬港元。澳門執法部門接報調查後拘捕該名男子，起出501張編號相同、印有「COPY」字樣的劣質偽鈔。正在追查騙款下落。吳某涉嫌觸犯相當巨額詐騙、將假貨幣轉手罪，案件送交檢察院處理。

被捕的香港男子姓吳，33歲，報稱商人。案情指出，案中內地男事主報稱早前在網上認識吳某，有人得悉事主打算出售「USDT」虛擬貨幣，訛稱以56萬港元購買7萬個「USDT」虛擬貨幣。

上月20日，雙方相約到路氹某酒店房交易，期間吳某「秒速」展示港元鈔票後，便將鈔票鎖入房間保險箱，聲稱先轉帳確認虛擬貨幣，到賬才會支付現金，事主先將4.7萬個虛擬貨幣、價值37.6萬港元轉帳到吳某的電子錢包。

等待期間，吳某着事主一同外出用餐，稱餐後再完成餘下交易，事主信以為真，與吳某外出用餐，詎料吳某趁機離開，一去不返。男事主感到受騙趕回上述房間查看，發現房間已退房，於是報案求助，報稱損失37.6萬港元。

澳門執法人員接報後調查並鎖定吳某身份，上周四(6日)下午在路氹某酒店附近將其截獲，在其身上起出501張，面值1千港元的假金牛及6萬港元籌碼，吳某否認犯案。該批假鈔全部編號相同，印有「COPY」字樣，非高仿及紙質差，沒有防偽特徵，目測已能辨別真偽。