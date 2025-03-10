有外賣平台推獎賞引回巢　送遞員憂僧多粥少再挫酬勞

Deliveroo戶戶送香港業務「玩完」，客戶和送遞員將會被導向至foodpanda平台。有送遞員今日(10日)受訪時表示，戶戶送訂單量遠低於foodpanda及美團KeeTa，「午飯時間得一兩張單，KeeTa可能有4張」，而要求她跨區送遞，明言甚少接單。她認為送遞員一般服務多個平台，對於foodpanda今天突然以200港元獎賞吸引送遞員「回巢」，相信一個平台撤港對送遞員生計的損害不大，但擔心市場收窄會令每張單的酬勞再挫。

從事俗稱「步兵」的步行送遞員「丁媽」向東網表示，戶戶送的訂單量在過去一段時間都比較少，一般在正午12時至下午2時的午飯時間，KeeTa最高峰能有8個餐點要她送遞，平均1個小時4張單，能獲過百港元酬勞，但戶戶送最多只有一、兩張單，即少約一半。多在筲箕灣接單的她又說即使有單接，但較多要到太古城等較遠的地方取貨，大約需步行約半小鐘，甚至要求她跨區到南區，令她已有一段時間較少再登上戶戶送平台接單。

丁媽指出，幾乎所有送遞員不只服務一個平台，相信戶戶送撤出對他們的影響不大，又指foodpanda通知送遞員，只要1個月能接到10單張，便可獲200港元獎賞，相信酬勞吸引下能有更多人積極服務該平台，但丁媽坦言她未必成為其中一員。她提到foodpanda不僅要送遞員外送餐點，又要送生活百貨，經常收到「抬米、搬廁紙」等較重的訂單；平台又限制送遞員工作的更數，評分機制亦嚴苛，寧願服務花時間其他平台。

不過最受送遞員關心的，定必是酬勞的問題。丁媽稱曾經有一段時間戶戶送的酬勞最高，但相信外賣平台減少下，若送遞員數量不變，長遠會「僧多粥少」，令訂單酬勞再下挫。她提到，現時一般訂單僅約20多港元，較高峰期大減一半，擔心再跌價會令送遞員收入減少。

工會主席、議員林振昇表示，正在接觸部分受影響前線員工，但指送遞員屬自僱人員，不受保障。他亦指雖然送遞員可轉到另一平台工作，但擔心該平台能否吸納所有受影響的人，倡港府倣效外國，定義送遞員為自僱人士及僱員之間的獨立工作者，令他們能擁有工傷及退休金供款的最基本保障。勞工處表示關注事件，如有關平台公司的僱員如就其僱傭權益有疑問，可向該處勞資關係科查詢。