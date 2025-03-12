學生內地交流團2月已有4校染腸胃炎　10人入院9被確診諾如病毒

本地學生參與內地交流團事故不斷，繼3間學校學生到韶關參與交流團、相繼出現腸胃炎症狀後，另有4間學校上月赴「黃山考察團」期間，亦有師生出現腸胃炎病徵。有關學校分別是元朗商會中學、觀塘官立中學、九龍工業學校和皇仁舊生會中學。全團43名師生中，最終共11名學生及2名教師出現急性腸胃炎徵狀，10人曾到醫院求醫，9名學生確診諾如病毒，初步相信個案經人傳人或受污染環境傳播，與當地食肆無關。

近日社交網站有疑似學生披露事件，指參加了4校聯合、於2月17日至2月21日赴內地的交流團活動，行程中陸續有人出現病徵。事主更指自己因急性腸胃炎，5日行程中有4日「瞓係醫院」，有人表示第一晚的食物已經「有一陣酸味」，惟誤以為是「當地特色」，結果當晚「又屙又嘔」。

據指，涉事4校師生上月參與「黃山自然風貌與徽州文化探索之旅2024/25」學生內地交流的5日活動。抵埗後已有學生隨即表示不適，期間部分參加者亦陸續出現病徵。局方與承辦機構已為參加者提供協助及採取預防措施，包括安排醫生診治並提供藥物、為有病徵的學生調動房間防止交叉感染等。校方亦已就事件知會家長，並向衞生防護中心報備事件。所有參加者上月21日完成交流後返港，全部患病師生現已康復。

防護中心上月底亦接獲其中一間中學呈報，指校內數名師生出現急性腸胃炎病徵，流行病學調查後發現，最先出現徵狀學生病發前未有於當地餐廳用膳，及後有學生於旅遊車上嘔吐，隨後有更多學生發病。