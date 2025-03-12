聯合國緬甸事務特使涉與華企有關　公民團體促查

聯合國秘書長緬甸問題特使、澳洲前外長畢曉普（Julie Bishop）近日被指與在緬甸經營的中國國有企業有關係，緬甸公民團體「為緬甸公義」（Justice For Myanmar）為此致函聯合國秘書長古特雷斯，指出這構成不可接受的利益衝突，其他多個組織亦加入呼籲開展全面調查。

據報道，畢曉普的諮詢公司被墨爾本的能源轉型礦產公司（ETM）聘為格陵蘭採礦項目的戰略顧問，該稀土公司得到與中國政府有商業聯繫的盛和資源公司大力支持，盛和資源的稀土據報來自緬甸。「為緬甸公義」發言人穆昂（Yadanar Muang）周二（11日）向美媒表示，失去緬甸公民社會的信任對於特使的立場來說是一個關鍵議題，因為她的授權涉及與公民社會以及其他相關利益相關方的接觸。

聯合國發言人迪雅里克回應指，畢曉普作為聯合國工作人員，受《聯合國憲章》和聯合國規章制度的約束，要維持最高的誠信標準，包括有關任何潛在的利益衝突。針對這方面，畢曉普會向聯合國通報她的外部活動。畢曉普的公司則稱，它是致力提供戰略分析和指導的私人顧問公司，任何潛在或實際的衝突都會申報和審核。