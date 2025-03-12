涉向同袍非法借貸共14萬元　高級督察續准保釋候5月再訊

警務處高級督察鄧俊豪涉嫌在未經許可下，向一名下屬警員借貸一萬港元，並訛稱遭銀行要求即時償還按揭貸款，詐騙另一名高級督察貸款13萬元，被廉政公署起訴一項欺詐罪及一項訂明人員接受利益罪，案件今（12日）於觀塘裁判法院作再提訊。被告暫時毋須答辯，裁判官應辯方要求，將案押後至5月6日再訊，被告續准保釋。

44歲被告鄧俊豪，報稱警務處高級督察，案發時任職西貢分區助理指揮官（行動）。辯方今日申請押後，以便進一步審視文件和給予法律意見。裁判官遂把案押後至5月6日，期間續准被告以2萬港元現金保釋。保釋條件另包括不得離港，不得干擾控方證人，每周需向警署報到兩次。

被告被控於2023年11月12日至20日期間，在香港藉作欺騙，即向高級督察郭俊希訛稱某銀行要求他即時償還按揭貸款，並意圖詐騙而誘使郭作出所為，即給予13萬港元的貸款，導致他獲得利益，或郭蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。被告另被控於2024年1月7日，身為訂明人員，未得行政長官一般或特別許可而接受利益，即從任職警員的黃榮立獲得一筆一萬港元的貸款。

案件編號：KTCC 2545/2024